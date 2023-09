Handball, Schleswig-Holstein-Liga HC Treia/Jübek startet mit eingespieltem Team und neuem Trainerduo Von Ingo Breuel | 20.09.2023, 15:11 Uhr Mit diesem Kader geht der HC Treia/Jübek in die SH-Liga-Saison 2023/2024. Foto: Verein up-down up-down

Die Mannschaft um den neuen Coach Tim Kreft will um die Meisterschaft mitspielen und muss zum Auftakt am Freitag in Altenholz antreten.