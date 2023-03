Einsatzfreudig: Sabrina Boddenberg (HC Treia/Jübek) kämpft sich gegen Laura Joanna Petersen und Fenja Ramm durch. Foto: Jürgen Sieg up-down up-down Handball-SH-Liga, Frauen Furiose Aufholjagd: HC Treia/Jübek dreht Sieben-Tore-Rückstand um Von Holger Petersen | 31.03.2023, 13:00 Uhr

Der Tabellenzweite hat durch den 30:27-Heimsieg gegen Stern Flensburg die Chancen auf die Meisterschaft gewahrt. In der Oberliga muss Schleswig IF am Sonnabend bei der HSG FONA ran.