Nervenstärke ist gefordert von SIF und Lea Clausen (hier beim Siebenmeter). Foto: Jürgen Sieg Handball-Oberliga Spannung vor dem Saisonfinale: Schleswig IF muss bei Eider Harde punkten Von Holger Petersen | 05.05.2023, 13:46 Uhr

Die Schleswigerinnen stehen am letzten Spieltag unter Zugzwang und dürfen am Sonntag in Hohn nicht verlieren, sonst droht ihnen der Abstieg.