Es geht wieder los für Schleswig IF und Lea Clausen (M.). Foto: Jürgen Sieg up-down up-down Sporttipps für die Schleswiger Region Handball-Oberliga: Schleswig IF startet heiße Phase der „Mission Klassenerhalt“ Von Holger Petersen | 17.02.2023, 15:41 Uhr

In der Handball-Oberliga beginnt an diesem Wochenende die Abstiegsrunde, in der auch die Frauen von Schleswig IF vertreten sind. Daneben testen die Fußballer weiterhin fleißig.