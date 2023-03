Top-Torhüter Benjamin Buric kommt mit der SG Flensburg-Handewitt in die NF-Halle. Foto: nordlyset-fotografie.com up-down up-down Handball-Freundschaftsspiel Handball-Knüller in Leck: Die SG Flensburg-Handewitt kommt Von Jan Wrege | 22.03.2023, 15:02 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt kommt zu einem Gastspiel in die Nordfriesland-Halle in Leck. Am 26. April tritt der Handball-Bundesligist gegen den dänischen Zweitligisten TM Tondern Handbold an. Am Montag (27. März) beginnt der Vorverkauf.