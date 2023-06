Konzentriert: Felix Backhaus im Tor der SG. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Tag der Youngster Erlebnis steht vor Ergebnis: Akademie-Allstars zaubern gegen DHK Von Kai Teichmann | 11.06.2023, 13:53 Uhr

In der Flensburger Campushalle kam es am „Tag der Youngster“ zu einem netten „Klassentreffen“ ehemaliger Handballer der Flensburg Akademie, die in einem Freundschaftsspiel den Drittliga-Absteiger DHK Flensburg klar besiegten.