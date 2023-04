Unten den Top 4 der Altersklasse M60: Bernd Lorenzen vom Borener SV beim Hamburg-Marathon. Foto: npb up-down up-down Borener Läufer Vierter seiner Altersklasse Bernd Lorenzen verpasst knapp das Podium beim Hamburg-Marathon Von Niels-Peter Binder | 24.04.2023, 13:56 Uhr

Die Läufer von der Schlei beweisen Ausdauer an der Elbe bei Marathonläufe in Hamburg und in Tangermünde.