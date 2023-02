Ausdauer, Geschicklichkeit und Koordination müssen Mädchen und Jungen für den abwechslungsreichen Parcours der Kinder-Olympiade mitbringen. Foto: Sportjugend NF up-down up-down Sporttipps zum Wochenende Großes Finale der 11. Kinder-Olympiade in Bredstedt Von Jan Wrege | 09.02.2023, 12:00 Uhr

Das Finale der 11. Kinder-Olympiade in Bredstedt und die Heimspiele der nordfriesischen SH-Liga-Handballer im Abstiegskampf stehen am Wochenende im Kreisgebiet im sportlichen Blickpunkt. In Eckernförde treten die Oberliga-Fußballerinnen des SV Frisia 03 Risum-Lindholm bei der Hallen-Landesmeisterschaft an.