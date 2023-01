Fußball unter dem Dach: An zwei Wochenende ist in Husum Hochbetrieb angesagt, wenn 63 Jugend-Mannschaften sich zu insgesamt neun Turnieren in der Jahnsporthalle treffen. Foto: imago sportfotodienst up-down up-down Sportprogramm am Wochenende Großer Budenzauber für die Fußball-Jugend in Husum Von Jan Wrege / Ingo Breuel | 26.01.2023, 17:45 Uhr

Heimspiele für Handballerinnen und Handballer in Bredstedt und Ohrstedt, ein großes Hallen-Event für junge Fußballer in Husum - das sind die sportlichen Highlights am Wochenende in Nordfriesland.