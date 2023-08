Fußballprogramm für Schleswig und die Region Schleswig IF gegen die „Torfabrik“ des TSV Klausdorf gefordert Von Udo Mehrens | 17.08.2023, 13:43 Uhr Cedric Nielsen (Mitte) hat bislang drei der sechs Saisontreffer von Schleswig IF erzielt. Foto: Jürgen Sieg up-down up-down

Gespannt erwarten die Fußball-Fans in der Region den Spieltag in Landes- und Verbandsliga. Läuft alles wie erwartet – oder gibt es wieder Überraschungen wie am vergangenen Wochenende?