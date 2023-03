Trainer Bernd Hansen will mit dem TSV Nordmark Satrup in die Fußball-Oberliga. Foto: Michael Staudt up-down up-down Fußball-Landesliga Schleswig TSV Nordmark Satrup auf Aufstiegskurs – dennoch fordert der Trainer Demut Von Wilfried Simon | 23.03.2023, 15:06 Uhr

Acht Spiele noch – dann will der TSV Nordmark Satrup die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga Schleswig und den Aufstieg in die Oberliga feiern.