Neuzugang Felix Brügmann (Zweiter von rechts) gastiert mit dem SC Weiche Flensburg 08 am Sonntag bei Kolding IF. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord SC Weiche Flensburg 08 mit Kurz-Trainingslager und einem Testspiel in Kolding Von Ulrich Schröder | 07.07.2023, 14:03 Uhr

Die Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 machen sich am Wochenende in Dänemark fit für die Spielzeit 2023/24 in der Regionalliga Nord.