Fußball-Verbandsliga Nord Schleswig 06 will näher an die oberen Tabellenplätze heranrücken Von Udo Mehrens | 25.07.2023, 16:45 Uhr

Der letztjährige Tabellensiebente peilt in der am Sonnabend beginnenden Verbandsliga-Saison einen Platz unter den ersten Sechs an.