Robin Erichsen (blaues Trikot, Nr. 14 - hier im Test gegen den SC Weiche 08) will mit dem FC Tarp-Oeversee eine gute Saison spielen. FOTO: speedphotos.de up-down up-down Fußball-Verbandsliga Nord 2022/23 Wünsche, Hoffnungen und Ziele der Teams aus der Region Von Wilfried Simon | 04.08.2022, 13:18 Uhr

Am Freitag startet die Fußball-Verbandsliga Nord in die Spielzeit 2022/23. Was hat sich bei den Teams aus der Region getan? Die Übersicht.