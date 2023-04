Die FSG Ostseeküste um Jan Hendrik Siemen (re.) hofft auf zwei Heimpunkte gegen DGF Flensburg. Foto: Jürgen Sieg up-down up-down Fußballprogramm für die Schleswiger Region Schleswig IF und FSG Ostseeküste über Ostern im Einsatz Von Udo Mehrens | 06.04.2023, 13:45 Uhr

An den Nachholspielen am Osterwochenende sind auch die Fußballer von Schleswig IF (Landesliga) und der FSG Ostseeküste (Verbandsliga) beteiligt.