Der Kader des SV Frisia 03 Risum-Lindholm für die neue Saison in der Fußball-Oberliga. FOTO: SV Frisia 03 up-down up-down Fußball-Oberliga SV Frisia 03 Risum-Lindholm bleibt trotz großem Pech optimistisch Von Wolfgang Pustal | 29.07.2022, 15:53 Uhr

Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm startet in der Fußball-Oberliga mit einem Heimspiel am Sonntag gegen den SV Eichede in die Saison.