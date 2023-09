Fußball und Handball in der Schleswiger Region Bringt der TSV Kropp dem Spitzenreiter TuS Rotenhof die erste Niederlage bei? Von Udo Mehrens / Holger Petersen | 28.09.2023, 12:19 Uhr Wer punktet am Wochenende? Jan Böhnert (li.) mit dem TSV Friedrichsberg-Busdorf oder Tjorven Lamp mit dem TSV Kropp? Foto: Jürgen Sieg up-down up-down

In der Verbandsliga Nord strebt Schleswig 06 den sechsten Heimsieg in Folge an. Die Partie der Handballfrauen des HC Treia/Jübek fällt aus.