Felix Hagge (li.) und seine 06er gastieren am Sonnabend bei der SG Nordau. Foto: Jürgen SIeg up-down up-down Sportprogramm für die Schleswiger Region Letzter Spieltag in der Fußball-Verbandsliga vor der Winterpause Von Udo Mehrens / Holger Petersen | 17.11.2022, 07:15 Uhr

Während die Fußball-Ligen auf der Zielgeraden oder sogar schon im Ziel des Jahres 2022 sind, ziehen die Handballer noch bis weit in den Dezember rein ihren Spielbetrieb durch. In Kappeln steht am Sonntag ein traditionsreicher Crosslauf auf dem Programm.