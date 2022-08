Der Jübeker Karamo Conteh (re.) hofft gegen Tellingstedt auf die ersten Punkte, der Friedrichsberger Thies Brodersen in Kropp auf den nächsten Derbysieg. FOTO: Jürgen Sieg up-down up-down Derby beim TSV Kropp Das ist in der Schleswiger Region am Wochenende los im Fußball Von Holger Petersen | 25.08.2022, 09:13 Uhr

Der TSV Friedrichsberg peilt in Kropp den dritten Derbysieg in Folge in der Landesliga an. Aufsteiger Schleswig IF will nach dem ersten Saisonsieg nachlegen gegen Tellingstedt.