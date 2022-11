Im Hinspiel konnten die Kropper um Linus Kunze (li.) die Friedrichsberger (hier Lasse Kybelka) nicht stoppen. Foto: Jürgen Sieg up-down up-down Sportprogramm für die Schleswiger Region Spitzenspiel „Am Öhr“: Stoppt der TSV Friedrichsberg die Kropper Siegesserie? Von Udo Mehrens / Holger Petersen | 10.11.2022, 15:52 Uhr

Ein interessantes Derby in der Landesliga Schleswig wartet auf die Fußballfans in Schleswig und Umgebung. Auch auf anderen Sportplätzen und in den Sporthallen der Region ist am Wochenende wieder eine Menge los.