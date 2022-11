Im Hinspiel hatten Niklas von Fehrn (l.) und seine Friedrichsberger alles im Griff gegen Jübek und Tarek Hammi (r.). Foto: Jürgen Sieg up-down up-down Sportprogramm für die Schleswiger Region Spitzenteam gegen Schlusslicht: Friedrichsberg erwartet Jübek zum Derby Von Udo Mehrens / Holger Petersen | 03.11.2022, 15:45 Uhr

Am sportlichen Wochenende der Schleswiger Region strebt der TSV Kropp den fünften Sieg in Folge in der Fußball-Landesliga an. Im Handball müssen die Oberliga-Frauen von Schleswig IF beim Tabellenführer aus Altenholz antreten. Hier eine Übersicht: