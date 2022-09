Heimsieg gegen Jübek? Marcel Wasielewski will mit Schleswig IF dreifach punkten. Foto: Jürgen Sieg up-down up-down Sportprogramm am Wochenende Fußball und Handball – das ist los in der Region Schleswig Von Udo Mehrens / Holger Petersen | 23.09.2022, 13:41 Uhr

In der Fußball-Landesliga gibt es ein Derby zwischen Schleswig IF und Collegia Jübek. Der TSV Kropp empfängt den Spitzenreiter aus Satrup. Für die SIF-Handballerinnen steht in der Oberliga ein Heimspiel auf dem Programm.