Eine Szene aus dem Hinspiel: Der Kropper Thies Bütow (li.) wird von Sabastian Zamanakos (SIF) angegriffen. Foto: Jürgen Sieg Sportprogramm für die Schleswiger Region Interessantes Derby: Schleswig IF prüft den TSV Kropp Von Udo Mehrens | 20.04.2023, 14:42 Uhr

In der Fußball-Verbandsliga will die FSG Ostseeküste den Abstiegsplatz wieder verlassen. Und in der Handball-SH-Liga möchten die Frauen des HC Treia/Jübek ihre Meisterschaftschancen wahren.