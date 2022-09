Ein Traum geht in Erfüllung: Victoria Best nimmt am Ironman auf Hawaii teil. Foto: Michael Staudt up-down up-down Ironman-Triathlon auf Hawaii Für Victoria Best erfüllt sich ein Traum - trotz Verletzung und mit Verspätung Von Ulrich Schröder | 27.09.2022, 15:58 Uhr

2019 hatte sich Victoria Best für den Ironman-Triathlon auf Hawaii qualifiziert. 2020 und 2021 fiel der Klassiker coronabedingt aus- jetzt ist es endlich so weit. Am Donnerstag, 6. Oktober, geht die Handewitterin auf der Pazifikinsel an den Start.