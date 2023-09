Box-Gala am 24. November „Pretty Boy“ Freddy Kiwitt lässt im Deutschen Haus die Fäuste fliegen Von Ulrich Schröder | 19.09.2023, 17:37 Uhr Das nächste „Heimspiel“ für Freddy Kiwitt (links): Am 24. November boxt der ehemalige Europa- und Afrikameister im Deutschen Haus. Foto: Michael Staudt up-down up-down

Kampfsport vor großer Kulisse: Am 24. November steigt Box-Profi Freddy Kiwitt wieder in den Ring, diesmal im Deutschen Haus in Flensburg.