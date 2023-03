Die Frisia-Fußballerinnen brennen auf den Re-Start in der Oberliga mit dem Heimspiel gegen Kaltenkirchen. Mit dabei ist auch Aileen Tobiesen (l.), die aus beruflichen Gründen vorübergehend nach Hamburg gewechselt ist und sich dem Eimsbütteler TV angeschlossen hat, aber noch mit Zweitspielrecht für Risum-Lindholm ausgestattet ist. Foto: Jan Wrege/Archiv up-down up-down Nordfrieslands Sport am Wochenende Frauen auf Erfolgskurs - Männer im Abstiegskampf Von Jan Wrege / Ingo Breuel | 02.03.2023, 14:53 Uhr

Im Fußball und im Handball gibt es in Nordfriesland fast deckungsgleiche Verhältnisse: Die Frauen surfen auf einer Erfolgswelle, die Männer strampeln im Abstiegskampf - so auch an diesem Wochenende.