Liv Sophie Bendixen (Mitte) im Spiel gegen Gastgeber Polen. Foto: Michal Tarabik / „Floorball Frames“ up-down up-down Floorball-WM in Polen Flensburgerin Liv Sophie Bendixen mit dem deutschen Team Neunte Von shz.de | 05.09.2022, 12:43 Uhr

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft im Floorball hat bei der WM in Polen den Klassenerhalt in der A-Division verpasst. Für die Flensburgerin Liv Sophie Bendixen war es das letzte Turnier in dieser Altersklasse.