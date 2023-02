Erfolgsteam: Die „Black Stars“ des TSB Flensburg starten Ende März bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf. Foto: Allstar New Media up-down up-down Cheerleading „Black Stars“ des TSB Flensburg starten bei den Deutschen Meisterschaften Von Ulrich Schröder | 24.02.2023, 12:01 Uhr

Die „Black Stars“, das Senior-Cheerleading-Team des TSB Flensburg, hat bei der Regionsmeisterschaft Nord in Hamburg den Titel geholt und startet am Wochenende 25./26. März bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf.