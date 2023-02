Torge Surkus von den TriVelos Flensburg und Heiko Sönksen vom SV Enge-Sande sind die heißen Anwärter auf den Gesamtsieg bei der 43. Winterstraßenlaufserie in Drelsdorf Foto: Peter Schmidt up-down up-down Sportprogramm in Nordfriesland Finales Lauf-Duell und Rekordjagd im Schwimmen Von Niels-Peter Binder / Wolfgang Pustal | 02.02.2023, 10:00 Uhr

Das Finale der Winterstraßenläufe in Drelsdorf sowie Hallenfußball in Niebüll und Husum stehen am Wochenende in Nordfriesland auf dem Programm. Am Montag wollen Niebüller Schwimmer einen Angriff auf deutsche Rekorde starten.