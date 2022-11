Der Rantrumer Jannik Reichenberg (r.) lässt dem Brunsbütteler Torhüter Joscha Tiedje bei seinem Treffer zum 2:0 keine Chance. Foto: Björn Gutt up-down up-down Fußball-Landesliga Erfolgreicher und emotionaler Jahresabschluss für TSV Rantrum Von Björn Gutt | 20.11.2022, 16:20 Uhr

Jubel und große Emotionen am Lagedeich: Der TSV Rantrum hat in der Fußball-Landesliga den BSC Brunsbüttel mit 5:0 besiegt und Routinier Thomas Kniese in den sportlichen Ruhestand verabschiedet.