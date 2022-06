2021 feierten die Fußballer des TSB Flensburg den Pokalsieg - gelingt am Dienstag die Titelverteidigung? FOTO: speedphotos.de / Archiv Fussball-Kreispokal Endspiel: SG Nordau erwartet Titelverteidiger TSB Flensburg Von Wilfried Simon | 30.05.2022, 19:10 Uhr

Am Dienstag (19.15 Uhr) ermitteln die Verbandsliga-Fußballer der SG Nordau und die Oberliga-Kicker des TSB Flensburg in Lindewitt den Kreispokalsieger und den Teilnehmer am Landespokal.