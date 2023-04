Gekonnter Heber: Der Friedrichsberger Stürmer Tim Christoph Schubert (re.) überlupft den herauslaufenden Dörpumer Torhüter Stefan Hansen zum 2:2-Ausgleich. Foto: Wolfgang Pustal up-down up-down Fußball-Landesliga Dörpum und Friedrichsberg teilen Punkte in hochklassiger Partie Von Wolfgang Pustal | 23.04.2023, 18:34 Uhr

Der SV Dörpum machte in der Fußball-Landesliga einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt und baute seine Serie auf nun 14 Punkte in Folge aus. Gegen den favorisierten TSV Friedrichsberg-Busdorf erkämpfte sich die Elf von Uwe Petersen ein verdientes 3:3 (2:3).