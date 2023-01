Spitzenspiel in Husum: Die Sportfreunde Carsten Dirks (vorn) und Sönke Brauer in Aktion, die Dennis Deipenau (l.) von den Sportkeglern Kiel gespannt verfolgt. Foto: Kai Christensen up-down up-down Sportkegeln Die letzten Husumer Spitzenkegler Von Jan Wrege | 09.01.2023, 17:49 Uhr

Die Sportfreunde Husum mischen immer noch ganz vorn in der 2. Kegel-Bundesliga mit, aber der Traditionssport hat Nachwuchssorgen. Am Wochenende gab es bei den Gipfeltreffen mit den Sportkeglern Kiel II ein Patt. In Kiel und Husum siegten jeweils die Gastgeber