Sportprogramm am Wochenende Gipfeltreffen der Fußball-Frauen und Top-Event für die Leichtathletik-Jugend Von Wolfgang Pustal/Jan Wrege | 22.09.2022, 12:37 Uhr

Für die nordfriesischen Fußballer und Handballer läuft die Saison bisher mäßig bis enttäuschend. Ganz anders präsentieren sich die Frauen: Die Fußballerinnen des SV Frisia 03 Risum-Lindholm und die Handballerinnen des Bredstedter TSV starteten jeweils mit drei Siegen in ihren Oberligen. Für alle stehen am Wochenende weitere interessante Spiele an. In der Leichtathletik treffen sich die besten Jugendlichen und Kinder des Nordens in Bredstedt.