Tim Wulff (li.) muss mit dem SC Weiche 08 II beim TSB mit Trainer Gramoz Kurtaj und seinem „Co" Dirk Frahm antreten. Foto: Michael Staudt Fußball-Oberliga TSB gegen SC Weiche 08 II – das sagen die Trainer vor dem Flensburger Derby Von Wilfried Simon | 14.10.2022, 13:00 Uhr

Derby-Zeit in Flensburg! Am Sonnabend (14 Uhr, Eckenerplatz) empfängt Fußball-Oberligist TSB die U23 des SC Weiche 08. Ein immer wieder interessanter Fight zweier Mannschaften, die unterschiedlich in die Saison gestartet sind. Die Gastgeber (Tabellensechste) sind klarer Favorit gegen den abstiegsbedrohten SC (13. im Klassement).