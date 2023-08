Nordfrieslands Sport am Wochenende Derby in Dörpum und erstes Heimspiel für Frisia-Fußballerinnen Von Jan Wrege | 24.08.2023, 16:00 Uhr Die Oberliga-Fußballerinnen des SV Frisia 03 Risum-Lindholm wollen im Heimspiel gegen Holstein Kiel II wieder Tore bejubeln. Foto: Wolfgang Pustal up-down up-down

Die Fußballerinnen des SV Frisia 03 Risum-Lindholm bestreiten ihr erstes Heimspiel in der Oberliga. In der Landesliga der Männer steigt das Derby zwischen SV Dörpum und dem Husumer SV. Nordfrieslands Triathleten sind in der Regionalliga und bei der 70.3-WM im Einsatz.