Abkühlung ist wichtig - nicht nur für Sportlerinnen und Sportler, auch für Zuschauer. FOTO: imago images up-down up-down Sportprogramm am Wochenende Fußball, Handball, Firmen-Zehnkampf – das wird sportlich in Flensburg und Umgebung geboten Von Ulrich Schröder | 11.08.2022, 17:30 Uhr

Puuuh... 30 Grad Celsius am Sonnabend, 29 am Sonntag – da stoßen nicht nur Sportlerinnen und Sportler an ihre Grenzen, sondern auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Dennoch: Es liegt eine Menge an am Wochenende, hier die Kurzübersicht.