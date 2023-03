Mats Jensen kehrt mit der SG Flensburg-Handewitt II nach Hürup zurück. Foto: Michael Staudt up-down up-down Das Sportprogramm für Flensburg und die Region „Super-Freitag“ mit drei Heimspielen in der Handball-Oberliga der Männer Von Ingo Breuel und Ulrich Schröder | 16.03.2023, 15:23 Uhr

Entscheidende Handball-Duelle, der Fußball läuft in fast allen Klassen wieder – und die Volleyballer des TSB Flensburg kämpfen am Sonnabend um den Klassenerhalt in der Regionalliga. Unsere Übersicht für das sportliche Wochenende.