Startfoto des Schülerlaufes 2021. Foto: Niels-Peter Binder up-down up-down 34. Lila-Eule-Cross Waldlaufklassiker verspricht knackige Rennen im Kappelner Hüholz Von Niels-Peter Binder | 17.11.2022, 10:33 Uhr

Rund 230 Crossläufer werden am Sonntagvormittag an der „Alten Eule“ in Kappeln erwartet.