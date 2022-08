Chance für den Husumer Valentin Sinzel (r.), aber Rantrums Torhüter Gonne Hars passt auf. In der Mitte Jannik Holsteiner. Foto: Brigitte Petersen up-down up-down Fußball-Kreispokal Christiansens später Geniestreich lässt Husumer SV jubeln Von Björn Gutt | 31.08.2022, 13:37 Uhr

Im Viertelfinale des Fußball-Kreispokal musste sich der Landesligist TSV Rantrum dem Husumer SV erst in der Nachspielzeit geschlagen geben. Vor 393 Zuschauern am Lagedeich traf Finn Christianen per Fernschuss zum 0:1.