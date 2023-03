Die Frisia-Fußballerinnen - hier Lena Engel (r.) und Aileen Tobiesen (M.) - gewannen das Pokalspiel gegen Stern Flensburg mit 3:1. Am Sonnabend wollen sie im Heimspiel gegen den TSV Siems ihre Erfolgsserie in der Oberliga fortsetzen. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Sportprogramm am Wochenende Es wird bunt: Trainer-Debüts, Pferdesport und Kinder-Event Von Jan Wrege | 16.03.2023, 16:36 Uhr

Bunt und spannend ist der nordfriesische Sport am Wochenende. Die „Fit und Fun Tour“ für Kinder gastiert in Friedrichstadt. Im Pferdesport gibt es den Ladelunder Dressurtag. Zwei Trainer feiern ihren Einstand. In der Fußball-Verbandsliga steigt ein Kracherspiel, in der Oberliga wird tapfer gegen den Abstieg gekämpft. Und die Frisia-Frauen wollen weiter siegen.