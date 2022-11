Im Gespräch: Stefan Vollertsen (li.) und Trainer Karl-Heinz Wolff. Foto: Jürgen Sieg up-down up-down Bundesliga, Luftpistole Sportschützen Fahrdorf im Pech: Abstiegskampf statt Finalträume Von Holger Petersen | 09.11.2022, 18:20 Uhr

Die Fahrdorfer kassieren in Bassum zwei knappe 2:3-Niederlagen und stecken nun in der Tabelle unten in der Abstiegszone drin.