Breklums erfolgreiche TT-Damen: v.l. vorn Selina Bohnert und Katharina Heinrich, hinten Levke Just, Ingelore Bohnert und Sinja Bohnert. Es fehlen Sarah Nissen und Linea Graunke. Foto: Frank Schiefelbein Tischtennis-Landesliga Breklums Damen: Meisterschaft gern - Aufstieg vielleicht Von Dieter Brack | 30.01.2023, 17:55 Uhr

Die Damen von Germania Breklum führen die Tischtennis-Landesliga an und wollen diese Position auch in der Rückrunde verteidigen. Ob sie im Erfolgsfall auch den Aufstieg in die Verbandsliga wahrnehmen wollen, ist noch ungewiss.