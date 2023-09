Boxen Amateurboxer ermitteln in Schleswig ihre Landesmeister Von shz.de | 26.09.2023, 14:48 Uhr Ring frei: Gekämpft wirdi in der Sporthalle der Schleswiger Bruno-Lorenzen-Schule. Foto: Jürgen Sieg up-down up-down

Bei den Titelkämpfen in der Sporthalle der Bruno-Lorenzen-Schule werden am Wochenende über 60 Aktive in den Ring steigen.