Trainer Bernd Hansen sieht in mannschaftlicher Geschlossenheit und Gelassenheit die Schlüssel zum Erfolg des TSV Nordmark Satrup. Foto: Michael Staudt up-down up-down Fußball-Landesliga Bernd Hansen beschreibt das Erfolgsrezept des TSV Nordmark Satrup Von Wilfried Simon | 28.04.2023, 15:39 Uhr

Fußball-Landesligist TSV Nordmark Satrup kann bereits am viertletzten Spieltag mit einem Heimsieg über Schleswig IF (Sonnabend, 13.30 Uhr) erstmalig die Meisterschaft perfekt machen und in die Oberliga aufsteigen. Unser Mitarbeiter Wilfried Simon fragt im Interview mit TSV-Coach Bernd Hansen nach dem Erfolgsrezept.