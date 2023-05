Der Start des 1500 m-Rennens. Foto: npb up-down up-down 23. Angeliter Laufserie Tim Sommer beim Auftakt vorn – Schnellster über 1500 Meter Von Niels-Peter Binder | 02.05.2023, 10:34 Uhr

Nach der Ouvertüre in Gelting wird die 23. Angeliter Laufserie am Mittwoch in Schleswig fortgesetzt.