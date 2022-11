Thilo Knutzen feierte ein gelungenes Comeback. Foto: Jan Kirschner up-down up-down Handball-Bundesliga A-Jugend SG Flensburg-Handewitt wahrt ihre Chance auf die Meisterrunde Von Jan Kirschner | 14.11.2022, 17:00 Uhr

Die A-Jugend der SG Flensburg-Handewitt hat ihre Restchance auf den vierten Platz und den Einzug in die Meisterrunde gewahrt. Sie schlug den VfL Potsdam am drittletzten Spieltag der Vorrunde in der Handball-Bundesliga mit 27:24 (12:14).