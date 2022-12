Stefan Wuzella hätte beim gewonnenen Vorrundenspiel in Schwerin nicht mitwirken dürfen - deshalb bekam die SG die Punkte abgezogen. Foto: Jan Kirschner up-down up-down Handball A-Jugend der SG Flensburg-Handewitt startet in die Pokalrunde Von Jan Kirschner | 08.12.2022, 14:14 Uhr

Die Meisterrunde in der Bundesliga haben die A-Jugend-Handballer der SG Flensburg-Handewitt knapp verpasst. Weiter geht es in der Pokalrunde, die am Sonntag beginnt.