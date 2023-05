Mads Lorensen Fynsk vom Team Glücksburg beim Putten. Foto: Fyn Falkenhagen up-down up-down 2. Golf-Bundesliga Team Glücksburg schlägt sich achtbar am zweiten Spieltag Von Jan Wrege | 30.05.2023, 16:32 Uhr

Die Golfer des Förde-GC Glücksburg haben sich am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga deutlich gesteigert. Dennoch kam der Aufsteiger noch nicht an die etablierte Konkurrenz heran und hofft nun auf das Heimspiel am 11. Juni.