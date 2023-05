Diese beiden Segler im Doppeltrapez der INT14 haben ihr Boot auf dem kabbeligen Wittensee in gute Fahrt gebracht. Foto: Manfred E. Fritsche up-down up-down Segeln auf dem Wittensee Wittensee-Fight: Dominante Sieger, ein entscheidender Unfall und ein „Totes Rennen“ Von Manfred E. Fritsche | 08.05.2023, 12:20 Uhr

Der Saisonauftakt mit sieben Wettfahrten lockte rund 100 Segler an. Mit Holger Jess gewann auch ein Lokalmatador. Der Eckernförder startete für den Wassersportclub am Wittensee und siegte an der Seite von Wolfgang Hunger.